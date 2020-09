Ventimiglia: concorso per Geometra in Comune, nuova replica del PD all'Amministrazione e al Sindaco

"Come d'abitudine, l'amministrazione non risponde nel merito delle questioni sollevate, ma parla d'altro. É singolare infatti che il sindaco Scullino, per replicare sulle irregolarità del concorso denunciate dall'opposizione, finisca a parlare di stile, del suo lavoro e delle responsabilità della minoranza".

Interviene in questo modo il Partito Democratico della città di confine, in relazione al concorso per geometra in Comune (QUI). "Dovrebbe invece assumersi lui - prosegue il PD - le responsabilità di questa opacità nel condurre le procedure, in spregio alle più elementari regole della trasparenza. Regole che evidentemente il sindaco non conosce, se è convinto che un concorso pubblico possa svolgersi senza le pubblicazioni obbligatorie previste anche dal piano anticorruzione, che lui stesso ha recentemente approvato in giunta".