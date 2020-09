Imperia: in giro senza mascherina non solo a Sanremo, la segnalazione di un lettore

"Buongiorno direttore, mi collego all'articolo con il quale si evidenzia che a Sanremo erano pochissime le persone che, sabato sera in centro, indossavano la mascherina per comunicare che anche a Imperia, nello specifico a Porto Maurizio, sul molo lungo, erano veramente pochissime le persone che mantenevano la distanza sociale e le indossavano. Molti le portavano al braccio e taluni, in alcuni ristoranti, neanche le avevano (una tavolata da sei, senza che nessuno le avesse). Inoltre, di controlli, nonostante si sbandieri che ci sono, personalmente non ne ho visti".