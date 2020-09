Tamponi anti Covid e mancati controlli: Giacomo Chiappori: “Ci vogliono fregare per chiuderci in casa”

"Grande Liguria ripete da settimane che il Covid arriva dall'estero e che è necessario vigilare sui confini. Oggi, finalmente, il Governo inizia a valutare questa linea di controllo dei confini, seppure con un ritardo di almeno 2 settimane. In questi casi la rapidità di azione è tutto". Interviene in questo modo Giacomo Chiappori, candidato alla carica di Governatore della Regione per 'Grande Liguria.

"Le Autorità sanitarie della Regione Liguria - prosegue - invece continuano a ripetere lo stesso refrain da settimane del 'Va tutto bene, tranquilli', 'chi si allarma è un gufo' ed altre belinate del genere. Se la Liguria avesse lo Statuto Speciale il problema sarebbe già risolto".

"In Liguria molti iniziano a pensare - termina Chiappori - che con questo andazzo lassista si voglia in realtà arrivare ad un nuovo lockdown per trafficare meglio con la gente chiusa in casa. Statuto Speciale, allora"