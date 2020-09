Due giorni in provincia di Imperia per Toti, Di Meco "Incredibile entusiasmo della gente. Ora al lavoro sulla prossima visita"

E' il commento di Pino Di Meco, coordinatore della campagna elettorale di "Cambiamo con Toti Presidente", al termine della visita del candidato presidente Giovanni Toti, in provincia di Imperia. "Sono state due giornate intense di lavoro, di ascolto e confronto con i cittadini ed amministratori da parte del presidente. Nonostante i vari impegni in tutta la regione, il Presidente tornerà a trovarci. Siamo già al lavoro per la prossima visita" - conclude.