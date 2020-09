Ventimiglia: da domani scatta la pulizia e messa in sicurezza alla foce del fiume Roya

Domani, nella zona della Passerella “Squarciafichi” di Ventimiglia prenderà il via un intervento di sfalcio erba e taglio di piante erbacee, arbustive e/o arbore infestanti nonché di rimozione del legname dalle pile. Un'azione di bonifica voluta dall'amministrazione comunale del sindaco Gaetano Scullino per risolvere diverse problematiche insistenti alla foce del fiume Roya.



Prima di intervenire il Comune ha commissionato anche uno studio di incidenza ecologica sul SIC (Sito Importanza Comunitaria). Un passaggio necessario e propedeutico all’intervento, oltre alle successive verifiche eseguite dall’Ufficio Igiene e Politiche ambientali. Il lavoro del costo di poco di 4mila euro sarà eseguito dalla Docks Lanterna spa.

"L'intervento interesserà la zona compresa tra il Ponte Cassini/Doria e la Foce Fiume Roya. Detta area è infatti interessata da una grave infestazione di ratti e per i quali occorre intervenire precocemente con interventi mirati di derattizzazione e che al momento non sono attuabili stante la presenza di folta vegetazione. - spiegano dal Comune - Il sito è, inoltre, anche oggetto giornaliero di presenza di migranti i quali, complice la protezione naturale che la vegetazione fornisce, si celano nella stessa dove stazionano, dormono e espletano i propri bisogni contribuendo in tal modo ad aumentare le problematiche igienico sanitare e derivanti da tali atteggiamenti".



"Anche le pile a sostegno della Passerella “Squarciafichi” saranno oggetto pulizia integrale. - aggiungono - A seguito delle diverse piene verificatesi lo scorso inverno si sono depositati e accatastati detriti vegetali e inerti. Se non si procederà alla rimozione, oltre a determinare un incremento della spinta delle acque sulla struttura, si causerà una riduzione delle luci delle arcate. Una situazione che se non verrà risolta rischia di essere di potenziale pericolo in caso di nuovi eventi alluvionali" - concludono dal Comune.