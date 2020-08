Coronavirus: dopo settimane di 'disobbedienza' nella nostra provincia si vedono molte più mascherine nei luoghi affollati

Abbiamo spesso ‘bacchettato’ residenti e turisti che, in barba alle normative ben precise sul Covid-19, se ne infischiavano di regole e leggi, soprattutto non indossando la mascherina. Un dispositivo che, insieme al lavaggio e alla disinfezione delle mani e considerato, da tutti i medici, il modo migliore per evitare i contagi.

Questa volta, invece, dobbiamo fare un plauso a chi, soprattutto nelle città più affollate della nostra provincia, si muove nelle zone a più alto rischio di assembramento. Con tutti i distinguo del caso, ovviamente, perché le ‘pecore nere’ ci sono sempre e qualche furbetto lo si nota regolarmente.

Nel fine settimana, infatti, abbiamo avuto la possibilità di verificare la situazione nelle zone di Sanremo forse più a rischio come il mercato ambulante di lungomare Calvino, quello Annonario di via Martiri, ma anche via Matteotti ed il porto vecchio dove, tra la zona dello shopping e quella dei ‘baretti’ e ristoranti, si concentra il maggior numero di persone e, ovviamente si registrano gli assembramenti più pericolosi.

Ebbene, la situazione notata è sicuramente migliore di qualche settimana fa. Soprattutto al mercato dove, tra i controlli della Polizia Locale e, probabilmente, anche un po’ di responsabilità in più della gente, possiamo confermare un utilizzo della mascherina pari al 99%. Anche i francesi, che fino a qualche settimana fa ignoravano totalmente l’obbligo, ora sembrano decisamente più diligenti.

Situazione pressoché identica in via Matteotti, dove solo qualcuno gira senza mascherina o con il dispositivo abbassato sotto il mento. Unico neo quello di molti, forse troppi giovani che, nei luoghi della movida continuano ad infischiarsene quasi totalmente. In questo caso le percentuali sono decisamente diverse e, se qualcuno rispetta la normativa, moltissimi non lo fanno. In particolare nelle zone di assembramento, dove i pericoli sono maggiori.

Una situazione migliorata, quindi, anche se il pericolo dell’autunno e dell’inverno è sempre dietro l’angolo, con il deciso aumento dei contagiati anche nella nostra regione. Il Coronavirus continua ad essere l’argomento principale e, almeno fino al vaccino, ci costringerà a vivere in modo decisamente diverso dal normale.