Vigili del Fuoco in stato di agitazione: “Assoluta mancanza di metodo nell’assegnazione di nuovi mezzi di soccorso”

Le Segreterie Provinciali CISL FNS, UIL PA VF, USB VF, e CO.NA.PO. hanno dichiarato lo stato di agitazione a causa “della assoluta mancanza di metodo, da parte dell’Amministrazione del CN Vigili del Fuoco, nell’assegnazione di nuovi mezzi di soccorso in particolare delle Auto Pompe Serbatoio (Automezzo principale utilizzato dai VF per tutti i soccorsi)”.

Dicono dai sindacati: “Nello specifico si evidenzia che: le dotazioni del parco mezzi (aps - autopompe serbatoio) del Comando provinciale di Imperia sono vetuste e non c’è stata una nuova assegnazione da ormai dieci anni; esiste una sostanziale situazione di stallo e la totale mancanza di programmazione nel tempo in merito alle sostituzioni programmate dei mezzi sopracitati; al momento risultano operativi mezzi (APS – autopompe serbatoio) con più di 20 anni di anzianità dunque del tutto inadeguate al servizio istituzionale di soccorso ed inappropriate anche per la sicurezza degli operatori. Si è richiesta pertanto la formale attivazione nei tempi di legge delle preventive procedure di raffreddamento e conciliazione delle controversie come da normativa auspicando anche un autorevole intervento in merito di S.E. Il Prefetto di Imperia che è stato informato dei fatti”.