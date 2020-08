Il Comitato Circuito di Ospedaletti a Pontinvrea per partecipare ad un’iniziativa di ‘mototerapia’ (foto)

Il Comitato Circuito di Ospedaletti, con il Comune di Ospedaletti, ‘tornano in sella’ dopo il look-down che ha impedito lo svolgimento della Rievocazione motociclistica. E lo fanno con un’iniziativa di ‘mototerapia’, per donare un sorriso ai meno fortunati ed a coloro presso i quali deva ancora nascere la passione per il motociclismo.

Ha collaborato all’evento l’istruttore sanremese Livio Bellone, Carabiniere e Tecnico Federale FMI, protagonista del campionato europeo 125 GP nelle fila della nazionale con il Team Italia, vicecampione italiano SP under 21, vincitore dei trofei Endurance Monza, Moto Estate e Tordi.

L’iniziativa si è svolta quest’oggi a Pontinvrea (SV), su idea nata da un campione di motocross freestyle, Vanni Oddera, ed ha regalato un po' di gioia di vivere a persone disabili e malate, bambini compresi.

Il team Oddera (www.vannioddera.it) ha messo a disposizione le sue conoscenze motociclistiche per i bambini, mentre le minimoto sono state fornite dalla scuola federale della Nannelli Riding Academy (nannelliacademy.com).

L’evento si è svolto in sicurezza ed ha riscosso enorme successo.