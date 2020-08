Enrico Lupi eletto presidente della Camera di commercio Riviere di Liguria

Enrico Lupi è il nuovo presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona. È stato eletto con 25 voti favorevoli su 27, dal Consiglio camerale che si è riunito oggi in modalità videoconferenza a causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria, che ha comportato, per la prima volta, anche la necessità di adottare una procedura informatica di voto “a distanza”.

Nell’accettare la carica, il neo presidente Lupi ha dichiarato: “Il fatto che l’elezione si sia perfezionata direttamente al primo turno è un segno di coesione e di concretezza operativa che garantisce la continuità ai programmi e agli indirizzi politici espressi dal Consiglio camerale”.

Il presidente Lupi, che resterà in carica fino al prossimo rinnovo del Consiglio previsto per il prossimo anno, ha aggiunto: “Oltre a ringraziare i consiglieri per la fiducia dimostratami, confermo il mio impegno a svolgere l’incarico con la massima disponibilità ad ascoltare e a dar corso alle istanze che provengano dai tre territori rappresentati nella Camera di Commercio Riviere di Liguria”.

A dirigere la votazione sono stati il segretario generale Maurizio Caviglia (che dal 1° agosto ha assunto le funzioni di vertice amministrativo in sostituzione di Stefano Senese, collocato a riposo) e il Vice Segretario generale Costantina de Stefano.

I vertici e l’intera struttura della Confcommercio della provincia di Imperia commentano con viva soddisfazione l’elezione di Enrico Lupi. Presidente provinciale di Confcomercio, alla presidenza della Camera di Commercio Riviere di Liguria, che comprende i territori delle province di Imperia, Savona e La Spezia.

Sottolinea il vicepresidente provinciale vicario di Confcommercio, Gianluca Berlusconi: “Da parte nostra vi è grande soddisfazione per la nomina del nostro presidente provinciale alla guida dell’ente camerale, nel quale peraltro Enrico Lupi aveva già positivamente maturato l’esperienza di vicepresidente vicario. Siamo certi che Lupi saprà ben operare, soprattutto in questo momento particolarmente difficile, a sostegno del mondo delle imprese e di quello economico in generale, apportando sicuramente importanti benefici a tutto il territorio. Da parte nostra, siamo pronti a sostenerne l’opera in modo collaborativo e fattivo”.

Aggiunge il direttore provinciale di Confcommercio, Claudio Roggero: “Esprimo viva soddisfazione da parte di tutta la struttura della Confcommercio della provincia di Imperia, che, con la nomina del proprio presidente, garantisce un contributo importante allo sviluppo dell’attività della Camera di commercio Riviere di Liguria, a favore delle imprese e più in generale dell’economia dei territori in cui la Camera opera, portando le capacità, le visioni e le progettualità che abbiamo imparato ad apprezzare all’interno della nostra Associazione. Tutta la struttura compatta ha supportato ha condiviso e condivide questo percorso e continuerà ad essere a fianco del presidente nella sua attività. Al nostro presidente vanno ovviamente, da parte di tutta l’Organizzazione, gli auguri di un buon lavoro”.