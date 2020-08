"Dante sanza leggio" conquista anche Badalucco: la performance di Gioacchino Logico incuriosisce e stupisce

Ieri sera presso il Teatro coperto del Giardin du prevustu di Badalucco è andato in scena lo spettacolo teatrale “Dante sanza leggio” con l’attore Gioacchino Logico. Una prova formidabile di memoria con l'attore che ha declamato alcuni canti della Divina Commedia senza l’aiuto di alcun leggio, davanti a un pubblico entusiasta e attento.

L’autore è stato introdotto dal giornalista Claudio Porchia, che ha presentato i canti inseriti nel programma. Versi molto noti e con protagonisti famosi come Paolo e Francesca, Ulisse e il conte Ugolino. Una serata interessante e divertente impreziosita dalle musiche del gruppo Ponente Folk Legacy con Emmanuel Biamonti al flauto, Davide Baglietto alla cornamusa e Luca Schiappacasse alla chitarra.





Per un’ora e mezza il pubblico ha attraversato il mondo della Divina Commedia in un veloce susseguirsi di narrazioni, recitazioni e interventi musicali, lungamente applauditi dal numerosissimo pubblico presente. “La serata è stata un omaggio ad un’opera scritta 700 anni fa, ma che è ancora attuale e che parla alla mente e al cuore – ha dichiarato il sindaco Matteo Orengo in chiusura della manifestazione – e la grande risposta del pubblico e i commenti tutti positivi ci incoraggiano a proseguire sulla strada di programmare altri eventi culturali perché turismo e cultura sono fortemente legati fra loro”





Lo spettacolo, “Dante sanza leggio”, che vede protagonisti Gioachino Logico e Claudio Porchia è uno spettacolo divertente, ma con un forte carattere divulgativo ed è stato preparato in occasione del 700 anniversario della morte del padre della lingua italiana, che si festeggerà il prossimo anno.