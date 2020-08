Ventimiglia: violenta lite sulla passerella Squarciafichi, grave uno dei contendenti caduto nel fiume (Foto e Video)

Un uomo è in gravi condizioni dopo essere precipitato questo pomeriggio dalla passerella Squarciafichi a Ventimiglia. Pare che al culmine di una lite sia stato scaraventato nel greto del Roja cadendo nella parte 'a secco'. Molto violento, quindi, l'impatto con il terreno.

Sul posto è sopraggiunto immediatamente il personale della Croce Verde Intemelia, presente anche l'elicottero 'Grifo' per il recupero e per il trasporto in ospedale. L'episodio ha generato grande spavento ai molti presenti in quel momento nella zona. Sul posto presenti le forze dell'ordine che pare abbiano fermato il responsabile.

Dopo il recupero nel greto del fiume Roja l'uomo caduto è stato trasportato in codice rosso all'ospedale 'Santa Corona' di Pietra Ligure.



Foto di Alessio Zappia