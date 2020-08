Elezioni regionali, il candidato Luigi Sappa in campo con una serie di iniziative e presenze

In attesa di incontrare i sindaci della provincia per sviscerare tutte le problematiche da portare a Genova, il candidato alle Regionali del centrodestra, Luigi Sappa, è già in campo con una serie di iniziative e presenze.

Oggi pomeriggio intorno alle 16 sarà in diretta per una lunga intervista durante la quale affronterà i temi elettorali più caldi.

In seguito sarà ad Imperia dove indosserà di nuovo la fascia tricolore per celebrare un matrimonio a Villa Faravelli ed in serata, dalle 21,30, parteciperà ad un concerto (revival di Lucio Dalla) in calata Cuneo in compagnia del sindaco di Imperia.