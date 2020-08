Stefano Cicchini: il travel influencer italiano che risolleverà il turismo internazionale

Il turismo, senza alcun dubbio, è uno dei principali settori del nostro sistema economico. Negli ultimi anni, la tendenza all'aumento della domanda turistica si è associata alla richiesta di visitare nuove mete, scoprendo culture e tradizioni locali, senza rinunciare al relax della vacanza.

D’altronde i turisti sono stanchi delle stesse destinazioni per le loro vacanze anno dopo anno. Molti di loro infatti, soprattutto coloro che hanno già viaggiato molto, avrebbero bisogno di vivere esperienze particolari e visitare posti unici nel loro genere.

Instagram è lo strumento ideale per veicolare consigli e per promuovere posti meno conosciuti: il turismo internazionale, in questo particolare momento storico, ha infatti bisogno di strumenti di innovazione e di persone come i travel blogger che condividano le loro esperienze.

Stefano Cicchini: travel influencer italiano

Stefano Cicchini è un noto travel influencer e blogger . Grazie alle sue numerose collaborazioni con enti del turismo internazionale, si è posto come obiettivo quello di rilanciare iniziative e attività turistiche nonostante il momento di difficoltà che stiamo vivendo tutti, ovviamente nel massimo rispetto del distanziamento sociale imposto dalle varie autorità europee.

Attraverso viaggi all’estero decisamente più brevi rispetto al passato e tramite iniziative giornaliere di vario tipo con hotel e ristoranti italiani, Stefano sta mettendo tutto se stesso per fare in modo che il turismo possa ripartire.

A questo scopo, una delle sue prossime mete è Malta: sarà presto ospite dell’ente turistico Visit Malta (https://www.instagram.com/visitmaltait/), per promuovere l'area e incoraggiare i turisti stranieri a visitare l’isola e le sue bellezze.







L’importanza di scoprire nuovi posti

In tutti i paesi ci sono posti molto conosciuti (come ad esempio le capitali), ma anche molti altri che quasi nessuno conosce, perché solitamente il turista medio si reca nei posti e nelle città particolarmente di tendenza.

Qui entra in gioco l’abilità e l’esperienza dei travel blogger come Stefano Cicchini: col loro intuito possono infatti aiutarci ad evitare alcuni errori comuni di chi viaggia per la prima volta, ed anche consigliarci posti meno conosciuti, ma ugualmente interessanti, da scoprire e visitare durante la nostra prossima vacanza.

Molte strutture organizzate come Resort, Hotel, Residence si rivolgono oggi ai travel blogger come Stefano Cicchini per pubblicizzare le loro iniziative e le loro attività turistiche. Questa nuova modalità di business e di marketing è in forte espansione con l’avvento dei social media: Stefano, seguito da numerosissimi follower sui suoi vari canali social, è infatti uno dei pionieri di questa tendenza.

L’impatto del COVID-19 sul turismo

L'epidemia di COVID-19 ha avuto un impatto significativo sui viaggi e sul turismo in tutto il mondo. I turisti nazionali e stranieri hanno annullato quasi tutte le prenotazioni. Le compagnie aeree hanno cancellato i voli e gli hotel sono completamente vuoti e, di conseguenza, le agenzie di viaggio stanno affrontando enormi perdite economiche.

Dal momento che il viaggio è considerato un lusso e non una necessità di base, il rilancio dell'industria del turismo richiederà molto tempo. Stefano Cicchini si sta impegnando a fondo per continuare a visitare diversi luoghi del mondo per il rilancio dell'industria del turismo, raccontando le loro particolarità con video, foto, stories, articoli sul suo blog: per seguire le sue esperienze di viaggio, date un'occhiata direttamente ai suoi profili social.