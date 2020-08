Tornerà in aula giovedì 27 agosto il consiglio comunale di Sanremo con la convocazione fissata per le 17.30.

In discussione la votazione in merito all'adesione al Consorzio Energia Liguria, pratica che va approvata entro il 31 agosto.

Per quanto riguarda le interrogazioni e le interpellanze saranno discusse solo quelle che non hanno valenza politica per andare incontro alle disposizioni per le elezioni regionali di settembre.