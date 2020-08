Sanremo: conferenza stampa di Forza Italia, intervento del consigliere Bellini “Auspico che il partito torni agli antichi fasti”

Il consigliere comunale di Sanremo e dirigente di 'Polis', Umberto Bellini, interviene sulle nostre pagine in merito alla conferenza stampa di Forza Italia alla quale ha presenziato nella nuova sede del partito a Ventimiglia.

“Come riportato dal vostro quotidiano - dichiara Bellini - ieri ho partecipato alla conferenza stampa indetta nella nuova sede di Forza Italia alla presenza dell'on. Claudio Scajola, del coordinatore regionale Carlo Bagnasco e del suo vice Filippo Bistolfi. L'incontro aveva come tema la presentazione del candidato, in quota rosa, alle prossime elezioni regionali nella persona della d.ssa Ada Cassini Bistolfi, madre del succitato Filippo, ma è stato anche occasione di illustrare il progetto politico che c è dietro all alleanza elettorale fra Forza Italia, Liguria Popolare e Associazione Polis, della quale faccio parte”.

“Un progetto politico un po' superficialmente bollato come “nato da calcoli elettorali spiccioli senza una visione strategica” - aggiunge Bellini - che al contrario, come ha ben illustrato l'on. Scajola (promotore dello stesso ) e benedetto dal Presidente Silvio Berlusconi, è di ampio respiro e non si fermerà, se ben ho inteso, alla sola Liguria. Di tutto ciò non posso che essere estremamente soddisfatto. Ho più volte, infatti, proprio grazie allo spazio che mi avete sempre cortesemente concesso, auspicato un'unione di tutte quelle forze politiche liberal democratiche, europeiste, solidaristiche al fine di scongiurare una deriva populista ed anti europea del centro destra, che oggigiorno sarebbe più corretto definire destra destra centro”.





“Da questo laboratorio politico che nasce nella nostra Liguria vedremo, il 22 di settembre, cosa ne uscirà - conclude Bellini - solo allora si vedrà se l'elettorato avrà condiviso tale proposta e la vita politica italiana ne potrà trarre quindi vantaggio.

Auguro a Forza Italia di ritornare, nella nostra provincia, agli antichi fasti, spinta come ora dall'entusiasmo di tanti giovani in gamba e supportata da grandi politici,