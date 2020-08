Elezioni Regionali: Sonia Viale candidata per la Lega su Genova, "Impegno per tutta la Liguria con la giusta attenzione alla provincia di Imperia"

Questa mattina, è arrivata la conferma della candidatura e un particolare apprezzamento da Edoardo Rixi, coordinatore regionale della Lega, per l'operato svolto da Sonia Viale durante l'emergenza Coronavirus. Un impegno che richiede continuità con la conferma quindi della ricandidatura dell'assessore uscente in un collegio importante come quello di Genova.

"Sono a disposizione del movimento quindi sono pronta alla candidatura nel collegio di Genova". Queste le prime parole di Sonia Viale, vicepresidente e assessore regionale uscente, di fronte all'ufficialità della sua candidatura per il secondo mandato, con la Lega, a sostegno della rielezione del presidente Giovanni Toti. "Negli ultimi 5 anni ho ricoperto un ruolo importante, quale quello di vicepresidente della giunta e assessore alla sanità e continuerò ad impegnarmi per tutto il territorio ligure" - aggiunge.

"Con la giusta attenzione che non mancherà di certo anche per la provincia di Imperia. - sottolinea Sonia Viale. Inoltre, visto il mio ruolo istituzionale metterò il massimo impegno per la riapertura delle scuole, ma anche e soprattutto per il particolare momento che stiamo vivendo ossia quello legato alla situazione derivante dall'emergenza Covid".