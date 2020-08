Santo Stefano al Mare: Marcello Pallini candidato a sindaco presenta la sua lista per le prossime elezioni

Marcello Pallini, candidato alla carica di Sindaco per le prossime elezioni comunali di Santo Stefano al mare del 20 e 21 settembre 2020, presenta la sua squadra.

“E' tornato per me il momento di scendere nuovamente in campo per Santo Stefano al mare. Dopo due mandati da Sindaco mi candido come primo cittadino per il Paese in cui sono nato, cresciuto e che ho amministrato con passione e orgoglio.



In questa decisione di andare avanti non posso non guardare a tutta la strada fatta e ringrazio le persone che anche in passato si sono candidate con me, per avermi accompagnato ed aver messo la faccia a servizio del nostro Paese.



Ora assieme a me una squadra eterogenea, un gruppo unito e compatto che rappresenta le varie realtà di Santo Stefano e con cui sono sicuro potremo portare il nostro Paese ad avere una marcia in più. Tanti sogni, tante idee e tanti progetti: per realizzarli tutti i cittadini saranno coinvolti i in un clima di trasparenza, collaborazione e ripartenza in cui nessuno potrà o dovrà sentirsi escluso perché il Paese ha bisogno di un INSIEME fra amministrazione e cittadini.



Oggi con orgoglio vi presento chi con professionalità e ispirazione civica scende in campo al mio fianco: tutti uniti, tutti INSIEME perché questa è la formula con cui lavoreremo per Santo Stefano e con Santo Stefano”.

MARCELLO PALLINI

Sono Marcello Pallini e ho avuto l'onore di essere il Sindaco di Santo Stefano al mare per due mandati. E' arrivato il momento di rimettermi in gioco: mi candido nuovamente perché all'amore per il mio Paese si affianca 'una sfida nella sfida', la voglia di ripartire al servizio dei cittadini, tra spinte in avanti e pragmatiche possibilità con fantasia e concretezza, esperienza e freschezza. L’amministrazione non è solo il sindaco o chi con lui governa, ma tutti ne fanno parte.

ALESSANDRO ALLEVA

Sono Alessandro Alleva, nato e cresciuto a Santo Stefano e in un suo luogo simbolo: il bar di Nico, mio papà. E’ la prima volta in 46 anni che decido di candidarmi e lo faccio perché credo che il nostro Paese, con tutte le sue caratteristiche e le persone che ne fanno parte, meriti un futuro nuovo e diverso: mi impegnerò al massimo affinché possa essere migliore, nel rispetto delle tradizioni, guardando a importanti innovazioni per i cittadini e i turisti.

BOERI VENTURA VALENTINA





Sono Valentina Boeri Ventura, svolgo la professione di avvocato a Sanremo. Mi candido perché tengo al paese nel quale vivo. Mi candido perché, piuttosto che continuare a lamentarmi delle carenze e delle disfunzionalità dell'attuale amministrazione, vorrei potere avere l'occasione di provare a migliorare la gestione del nostro territorio. Mi candido per imparare, nel caso in cui gli elettori dovessero sceglierci, l'arte dell'amministrazione dalle persone che abbiano già maturato esperienza in merito. Mi candido per conoscere più a fondo il tessuto sociale di Santo Stefano, in modo tale da riuscire a soddisfare le esigenze della comunità, in un'ottica di feconda sinergia utile a far rinascere il paese. Mi candido perché vorrei vedere Santo Stefano curato e dinamico, pullulante di turisti, organizzato intelligentemente, nella valorizzazione di una location perfettamente idonea a sostenere tale sfida.

BRUNO ALESSANDRO

Sono Alessandro, mi occupo di vendita nel campo automobilistico e sono il più giovane candidato della nostra lista. Mi candido per molteplici motivi: sono convinto che nonostante la mia giovane età potrò dare un contributo importante e reale al Paese. La voglia nel mettermi al servizio di Santo Stefano al mare è tanta, tantissima. Sogno un luogo più vivo, unito, ancora più verde, in grado di offrire servizi efficienti sia per i residenti che per i turisti. Rendiamo il nostro più bello, INSIEME

CORRADI GIORGIA

Sono Giorgia Corradi, nata e cresciuta a Santo Stefano al mare. Nella mia vita ha sempre giocato un ruolo fondamentale la passione per la musica e l’arte. Da bambina ho partecipato allo Zecchino d’oro: oggi mi piacerebbe tramandare questa sensibilità a mio figlio Nicolò e ai bimbi del Paese. Mi candido perché sento la responsabilità e l'esigenza di mettermi al servizio di Santo Stefano come donna e come mamma, pronta a dare un contributo attivo nella comunità e guardare al futuro con occhi nuovi.

FERRETTI REMO

Sono Remo Ferretti, originario di Milano ma da oltre vent’anni fiero cittadino di Santo Stefano al mare. Nella vita sono un militare, ho svolto missioni umanitarie all’estero dove ho cercato di portare il mio contributo. Mi candido alle elezioni comunali del 2020 perché vorrei avere la possibilità di essere una parte attiva del mio Paese e non solo un residente.

MARIA TERESA GARIBALDI

Sono Maria Teresa Garibaldi, mi sono diplomata all’istituto Magistrale e sono stata impiegata come Capo Gestione presso le Ferrovie dello stato. Politicamente sono attiva da molti anni, dapprima come Consigliere quindi come Assessore al turismo, manifestazioni e cultura. Al mio terzo mandato sono stata vice sindaco e oggi mi candido nuovamente perché il Paese ha bisogno di ripartire per tornare a essere quel borgo vivo che tutti apprezzavamo. Amo il Paese in cui sono nata e sento la necessità di impegnarmi, mettendo a disposizione tutta la mia esperienza per un cambio di rotta.

MILLI RAFFAELLA

Per tutti sono Raffallella, agente immobiliare originaria di Biella ma da 10 anni orgogliosa cittadina di Santo Stefano al Mare. Quando mi sono trasferita qui, ho scelto il Paese come luogo in cui vivere e crescere mio figlio, perché mi sono innamorata della sua bellezza, del senso di comunità degli abitanti e della sua vivacità. Nel corso degli anni mi sono accorta però che Santo Stefano ha perso un po’ della sua luce. Mi candido perché mi piacerebbe far tornare quel senso di gioia, cercando di rendere più partecipi le “nuove generazioni” e coinvolgendo la popolazione.

PICCIRILLI DONATO

Sono Donato Piccirilli, vivo a Santo Stefano al mare, mi candido perché ho energia, passione e tre bellissimi nipotini.

TINI MATTEO

Sono Matteo Tini, agente immobiliare e appassionato di sport e ciclismo. Mi candido perché amo il mio Paese. Essendo nato e cresciuto a Santo Stefano mi spiace vedere un paese vuoto, senza attività commerciali nel centro storico, che vive solo nei mesi estivi. Vorrei essere a disposizione per la futura amministrazione, imparare dai più esperti e creare nuove possibilità per Santo Stefano.

VARESE MINARI PIERO

Sono Piero Minari, svolgo la professione di geometra da tutta la vita e ho potuto osservare Santo Stefano cambiare ed evolversi nel corso degli anni. Il mio lavoro porta a cogliere i dettagli tecnici del Paese ma il mio affetto per Santo Stefano mi sprona affinché diventi ancora più bello. Mi candido perché penso che INSIEME, raccogliendo le idee di tutti, potremo renderlo migliore e più accogliente.