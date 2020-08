Elezioni regionali, il j’accuse dai vertici di Forza Italia: “Nostro partito violentato e usato come taxi da qualcuno per entrare in Regione”

“Qualcuno ha usato, violentato Forza Italia usandola come taxi per entrare in Regione”. Con queste parole il coordinatore regionale di FI Carlo Bagnasco e il suo vice Filippo Bistolfi hanno fatto un netto e chiaro riferimento a ‘Cambiamo’, la lista a sostegno del presidente Giovanni Toti, durante la conferenza stampa nella sede ventimigliese del partito. Ha fatto eco la dichiarazione di Claudio Scajola: “All'interno della coalizione di centrodestra ognuno porta la propria storia, Cambiamo porta la propria storia che è sembrata orientata allo svuotamento di Forza Italia”.

A precisa domanda in conferenza stampa Carlo Bagnasco ha risposto: “Siamo persone leali, da parte nostra Toti avrà sostegno. Quando parlo di violentare il partito intendo che una persona eletta con Forza Italia, se poi diventa di ‘Cambiamo’ fa un atto forte. Vi dico anche che è importante non fare agli altri ciò che non si vuole venga fatto a te. A me non piace.Mi capitato di avere candidature anche discrete della Lega che volevano entrare con noi, ma abbiamo detto di no. Abbiamo incede detto di sì a progetti esterni. Nulla contro Toti e ‘Cambiamo’, ma se ci chiedete una definizione basta che guardiate le liste e chi è passato dagli azzurri agli arancioni. Noi in quattro mesi abbiamo messo sul tavolo delle risorse per essere competitivi”.