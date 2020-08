alvoto – Veronica Russo (Fratelli d’Italia): “Mi candido per dar voce alle donne e ai giovani”

“Questa candidatura rappresenta per me un’occasione importante di crescita dal punto di vista personale e politico amministrativo”. A parlare è Veronica Russo, candidata al consiglio regionale per Fratelli d’Italia a sostegno di Giovanni Toti Presidente, ospite della nuova puntata di #alvoto condotta da Federico Marchi. “Mi candido per portare la voce delle donne e dei giovani all’interno del consiglio regionale – ha aggiunto - La mia campagna elettorale si basa infatti su questi due aspetti. Io sono orgogliosa di essere una donna e mi interessa portare avanti le battaglie per la sicurezza e contro la violenza di genere. Per quel che riguarda i giovani sarà importante rappresentare il loro modo di vedere le cose e le loro prospettive. Noi come Fratelli d’Italia abbiamo un leader donna che è Giorgia Meloni, una donna preparata e coraggiosa, che ci da la forza di combattere per ottenere risultati per i cittadini”.

Nell’intervista Veronica Russo ha poi parlato della sua esperienza amministrativa, della scelta di Fratelli d’Italia e di come organizzerà gli incontri con i cittadini in questo mese di campagna elettorale.

Guarda l’intervista integrale: