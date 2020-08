Regionali 2020, 'Imperia Insieme' sostiene Luigi Sappa. Ramoino: "E' il miglior candidato"

"Imperia Insieme sostiene con convinzione Luigi Sappa alle prossime elezioni regionali. È il miglior candidato che Polis e questa provincia potesse esprimere. Un moderato di alto profilo amministrativo e professionale, che grazie alla sua storia conosce ciò che funziona e ciò che c'è da migliorare in questo territorio”. Lo scrive il capogruppo di Imperia Insieme in consiglio comunale Innocente Ramoino.

“Un uomo che scende in campo per mettere la propria esperienza e competenza a disposizione della nostra comunità. Ginetto, come affettuosamente lo chiamano tutti a Imperia, è quello che serve oggi alla nostra provincia: più sostanza e meno apparenza, più prestigio istituzionale e meno vanità. Non è una semplice questione di nomi: è una scelta di campo. Scegliamo tutti insieme di far vincere la competenza. Con piacere vediamo che sono gia tantissimi i cittadini che hanno accolto con entusiasmo questa sfida".