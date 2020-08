Elezioni Regionali: Marco Scajola ripercorre i 5 anni di amministrazione “Tanto lavoro è stato fatto, ma ancora molto è da fare

Marco Scajola in un video sulla sua pagina Facebook ripercorre i principali risultati raggiunti in cinque anni di attività di Amministrazione Toti, basati sull’ascolto dei cittadini e su un lavoro costante. Anni che hanno visto momenti difficili, dalle alluvioni alle mareggiate, fino alla caduta del Ponte Morandi, una tragedia incommensurabile.



Marco Scajola afferma: “La Liguria che lavora ha dato prova di sé e dopo pochissimo tempo abbiamo di nuovo un ponte, anche se non scorderemo mai questa brutta pagina della storia del nostro Paese".