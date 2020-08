Elezioni Regionali: da Sanremo, Bissolotti (Liguria Popolare) "Energia e capacità prospettica a disposizione della città"

Oggi, presso i rinnovati i locali dell'ufficio anagrafe ubicati nel Palafiori, il candidato consigliere regionale per la lista Liguria Popolare Antonio Bissolotti, accompagnato dal consigliere comunale Andrea Artioli, ha provveduto all’autentica della accettazione formale della sua candidatura.

“E’ stata una giornata particolare – dice Bissolotti - perché ho avuto modo di verificare la grande professionalità e dedizione al lavoro del personale dell’Ufficio Anagrafe. Oltretutto lo spostamento nei nuovi uffici, presso il Palafiori, consentirà lo svolgimento dell’attività in una struttura finalmente funzionale ed adeguata".

"Quando ero Assessore al turismo della giunta Bottini – continua Bissolotti - volli fortemente che il vecchio mercato dei fiori lasciasse il posto a una nuova struttura moderna e funzionale, da potersi destinare a un utilizzo polifunzionale per le manifestazioni e per i servizi al cittadino. Se oggi l’orchestra sinfonica, gli uffici dell’Asl e l’ufficio anagrafe hanno una sede adeguata e se oggi la Città ha anche la disponibilità di spazi consoni per fiere, convegni e per le iniziative collaterali del festival, come Casa Sanremo, è proprio grazie a quella volontà politica amministrativa che la giunta Bottini aveva espresso, su mia indicazione, quando ne ero assessore al turismo".

"La stessa energia e capacità prospettica – conclude Bissolotti - le metterò a disposizione della mia Città dall’assemblea del Consiglio Regionale".