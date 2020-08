alvoto – Alessandro Piana (Lega): “La situazione carceraria è drammatica. Servono protocolli con i Paesi di origine dei detenuti”

“La situazione carceraria italiana è drammatica. Oggi e domani, come ho già fatto altre volte in passato, sarò in visita alle case circondariali di Imperia e di Sanremo”. Lo ha annunciato il presidente del consiglio regionale Alessandro Piana, candidato nella lista della Lega, ospite della nuova puntata di #alvoto condotta da Federico Marchi.

“La situazione è drammatica innanzitutto per la capienza, con conseguenze per la tutela sia dei detenuti sia degli agenti che spesso non hanno garanzie per gli interventi che sono chiamati a svolgere – ha spiegato - Negli istituti penitenziari mancano poi figure professionali importanti, che possano accompagnare i detenuti e gli agenti anche sotto il profilo psicologico. Il problema per il sovrappopolamento è presente in tutto il territorio nazionale e la Liguria non ne è esente. Servono azioni importanti. La maggior parte dei detenuti è straniera, a livello governativo bisognerebbe quindi prendere in considerazione la possibilità di siglare dei protocolli con i Paesi di origine perché si facciano carico della loro detenzione”.

Favorevole alla dotazione del Taser per gli agenti? “Ci sono alcuni casi, come nell'episodio accaduto recentemente a Milano, in cui se agenti avessero questi strumenti potrebbero intervenire in maniera più efficace e sicura - ha detto Piana - Se un detenuto prendesse in ostaggio un agente, magari armato con un coltello, il collega come potrebbe agire? Bisogna fare in modo che gli agenti possano intervenire senza mettere a repentaglio la vita di nessuno. Questo lo permette il Taser”.

Durante l’intervista si è poi parlato degli incontri organizzati da Alessandro Piana sul territorio in questa campagna elettorale (questa sera alle ore 19 si terrà l'inaugurazione del suo point presso la Galleria degli Orti ad Imperia alla presenza dell'On. Edoardo Rixi) e anche della situazione di emergenza legata al Covid-19 con la recente ordinanza del Governo che impone la chiusura dei locali da ballo e l’utilizzo di DPI in alcune circostanze specifiche.

