Imperia: controlli della Polizia per una serie di piccole risse nei luoghi più frequentati della città

Proseguono i controlli della Polizia nei luoghi più frequentati durante la stagione estiva, svolta anche con il supporto di unità operative specializzate.

Si tratta di controlli in chiave preventiva, con particolare attenzione rivolta ai luoghi pubblici e aperti al pubblico, meta di aggregazioni giovanili, quali: il Parco Urbano, la Spianata Borgo Peri, le Logge di Santa Chiara e i principali locali serali e notturni della città di Imperia.

L’attività ha consentito di arginare atti di vandalismo e disordini nei principali luoghi di aggregazione, impedendo che portassero a più gravi conseguenze, come accaduto in una lite scoppiata tra giovani su un molo di Porto Maurizio, segnalata da alcuni bagnanti allarmati e sedata sul nascere grazie all’intervento di un equipaggio della Volante.

I servizi di controllo hanno portato nei giorni scorsi all’individuazione di uno straniero irregolare sul territorio nazionale e alla denuncia in stato di libertà di un imperiese che ha dato in escandescenze contro gli operatori con insulti e minacce in occasione di una procedura di identificazione di routine.

Grazie all’utilizzo delle immagini del sistema di videosorveglianza ma anche con le testimonianze delle persone informate sui fatti, sono stati identificati e denunciati per rissa 4 giovani imperiesi, per un alterco avvenuto all’uscita di un noto locale cittadino.