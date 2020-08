Bracciale tennis: storia e caratteristiche di un gioiello elegante e senza tempo

Il bracciale tennis è uno di quei gioielli che non deve e non manca mai nel portagioie di una donna. Si tratta di un pass par tout adatto ad ogni stile ed occasione.

La sua eleganza senza tempo lo rende perfetto per ogni ora della giornata e per ogni avvenimento. Si tratta di un bracciale dalle forme molto minimal ed essenziali, ovvero una fila di diamanti della stessa misura e bianchi incastonati uno dopo l’altro.

La particolarità di questo gioiello sta nella sua chiusura, che una volta indossato scompare, formando una linea chiusa e infinta. Grazie a questa sua particolarità si regala a chi si vuole dichiarare amore eterno e solido.

Ma da dove nasce il nome di questo bracciale? Quale è la sua storia? Quali le sue caratteristiche?

A tutte queste domande rispondiamo lungo questo interessante articolo.

Bracciale tennis: storia e origini

Al principio questo elegantissimo bracciale non era conosciuto con il nome tennis ma bensì come eternity bracalet. Vien da sé che questo nome indicava appunto la sua caratteristica forma senza inizio e senza fine, appunto eterno.

In origine, veniva regalato alla propria amata per dichiarare il proprio amore puro ed eterno, oltre che essere un gioiello di lusso, in quanto le pietre dovevano essere rigorosamente dei diamanti preziosi e incastonati in una struttura d’argento o di oro bianco.

Il suo nome cambiò in bracciale tennis, quando nel 1987, la tennista statunitense Chris Evert, durante un torneo in diretta tv, perse il suo bracciale in seguito alla sua rottura.

La giovane tennista fermò immediatamente la partita per poter raccogliere il bracciale e tutte le pietre preziose che brillavano sul campo rosso. Il tutto in diretta tv e durante un match importante.

Involontariamente la tennista fece un vero e proprio spot pubblicitario al bracciale che da questo evento diede il nome di bracciale tennis al gioiello.

In seguito all’incidente, la Evert in una conferenza stampa spiegò che non si separava mai dal suo tennis bracalet ed era quindi fondamentale per lei fermare il tutto e raccogliere tutti i diamanti.

Il suo bracciale in particolare era stato disegnato da George Bedeu, un famoso gioielliere egiziano.

Da questo buffo e particolare episodio, il gioiello mantenne il nome di bracciale tennis e confermò la tua grande praticità mista all’eleganza dei diamanti.

Di fatti, gli sportivi non sono soliti indossare molti gioielli, soprattutto durante le gare, ma la giovane tennista dimostrò come questo bracciale così fine e leggero fosse poco ingombrante e adatto a chi pratica sport.

In commercio esistono differenti tipi di bracciali tennis, per scegliere quello più adatto da regalare alla persona che si ama, si può consultare la pagina di bracciali tennis con diamanti di Torinogioielli.com.

Bracciale tennis: caratteristiche e modelli

Il classico bracciale tennis prevede la montatura in argento o in oro bianco con diamanti bianchi della stessa misura incastonati tutti vicini e ovviamente, la chiusura a scomparsa, sua principale caratteristica.

Ma anche la moda e le nuove tendenze hanno influenzato lo stile di questo bracciale.

A cambiare in questo bracciale sono in particolari i diamanti. Si possono vedere dei bellissimi bracciali tennis con pietre preziose colorate: rosso, verde, giallo, blu e nero.

Il bracciale tennis al giorno d’oggi non è da considerare solo un gioiello femminile, ma ci sono sempre più modelli anche ideati per uomini.

Infine, grazie alla loro eleganza e misure contenute, i bracciali tennis possono essere indossati anche in coppia o anche più di due sullo stesso polso, magari con colori differenti.

Il risultato rimarrà comunque molto elegante e grazie alla loro lucentezza sembrerà di avere l’arcobaleno al polso.

Il prezzo dei bracciali tennis varia in base alla qualità dei diamanti, in base ai loro carati, purezza e colore.