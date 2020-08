Bordighera: coppia di anziani truffata da un 'falso addetto dell'acquedotto', rubato oro e contanti

Una coppia di anziani residente a Bordighera è stata truffata, questa mattina nella città delle palme, con il classico sistema del falso addetto dell’acquedotto.

L’uomo, presentatosi travisato da una mascherina chirurgica, ha detto agli anziani di dover fare delle verifiche e di riporre degli oggetti in oro nel freezer. Approfittando di un momento di distrazione dei due, si è impossessato dell’oro e di alcune centinaia di euro in contanti, fuggendo via.

La coppia di anziani ha chiamato i Carabinieri che stanno svolgendo le indagini del caso. Purtroppo nella zona dell’abitazione dei due truffati non ci sono telecamere anche se verranno visionate quelle della rete cittadina più vicine.