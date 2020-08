Sanremo: furto nella notte alla Farmacia Salus, polizia acquisisce filmati di videosorveglianza

Furto questa notte ai danni della farmacia Salus, all'angolo tra via Roma e via Gioberti, a Sanremo. Ad accorgersi del furto sono stati i proprietari all’apertura dell’esercizio questa mattina.



I locali sono stati messi a soqquadro dai malviventi. Al momento non si conosce ancora l’entità del bottino e se siano stati rubati dei medicinali.



Sul posto è intervenuta la polizia scientifica per effettuare i rilievi e cercare elementi utili per risalire ai responsabili. Un ruolo importante nella caccia al colpevole lo ricopriranno le immagini delle telecamere di videosorveglianza, sia pubbliche che private, presenti nella zona. Nonostante l'accaduto, la farmacia ha aperto regolarmente.