L'EMD Festival di Diano Marina rende omaggio ad Ennio Morricone

Un classico del cartellone dell'Estate Musicale Dianese Festival per la terza serata della nona edizione. Martedì 11 agosto, alle ore 21.30, sul palco di Villa Scarsella, a Diano Marina, andrà in scena l'Omaggio ad Ennio Morricone, una serata dedicata al grande compositore scomparso di recente che nel 2016, a coronamento di una straordinaria carriera, è stato insignito del Premio Oscar per la colonna sonora del film The Hateful 8, di Quentin Tarantino. Lo spettacolo già proposto al pubblico dianese, con grande successo, nel 2017 e 2018.

Il programma è incentrato sulle più belle colonne sonore scritte dal grande compositore romano, dagli esordi con Sergio Leone (1964, “Per un pugno di dollari”) fino alle più recenti collaborazioni con Tornatore, Joffè e Tarantino. Protagonista strumentale del concerto è il prestigioso Ensemble Le Muse, che ha avuto l’onore di rappresentare l’eccellenza musicale italiana nell’inaugurazione del semestre di presidenza italiana dell’UE con concerti ad Ankara e Istanbul. Ospite musicale della serata sarà la suadente voce di Angelica Depaoli, che farà rivivere le magiche atmosfere di quelle pellicole che hanno segnato la storia della cinematografia italiana. Siederà al pianoforte l’ideatore e creatore delle Muse, il maestro Andrea Albertini. Previste particolarissime rielaborazioni dei più famosi brani che hanno “dipinto” gli spaghetti western di Leone (C’era una volta il west, Il buono il brutto e il cattivo, Giù la testa, ecc.) , le magiche atmosfere di Mission, le tinte più moderne di Malena e Nuovo Cinema Paradiso. Da scoprire anche un Morricone diverso, il Morricone autore di indimenticate canzoni come Se telefonando (portata al successo da Mina) e Here’s to you (cantata da Joan Baez). Parallelamente alla esecuzione delle colonne saranno proiettate immagini dei vari film di Leone, Tornatore, Tarantino. "Sarà un viaggio emozionale, coinvolgente, indietro nel tempo - afferma Andrea Albertini -, quando andare al cinema era forse l’unico diversivo serale e le sale erano sempre gremite. Nostalgicamente, suoneremo un pezzetto della nostra cultura, della nostra storia, della nostra vita".

Dopo il grande successo della seconda serata, quella di giovedì 6 incentrata sullo spettacolo - molto apprezzato dal folto pubblico - dell'attore comico Gabriele Cirilli (cui è stato consegnato un meritato riconoscimento), si attende un altro pienone - compatibilmente con le norme sul distanziamento sociale - a Villa Scarsella. La prevendita dei biglietti, al costo di 20 e 15 euro, prosegue nei giorni feriali, dalle 9.30 alle 12.30, presso la sede di via Cavour 30 a Diano Marina. Per prenotazioni telefoniche: 338.1118108, 338.8771096.

L'Emd Festival è organizzato dalle Associazioni Ritorno all'Opera e Amici della Musica del Golfo Dianese, presieduta rispettivamente da Ivan Marino e Nicola Mij, con il sostegno del Comune di Diano Marina e il patrocinio di Regione Liguria e Provincia di Imperia. Dopo l'Omaggio a Morricone, in cartellone ci saranno altri tre bellissimi spettacoli.

Il cartellone completo del 9° Estate Musicale Dianese Festival

Location: Villa Scarsella, ingresso da via Cavour - inizio spettacoli: ore 21.30 - apertura sala: ore 20.30

Prevendita: ufficio via Cavour, Diano Marina (dal lunedì al sabato, dalle ore 9.30 alle 12.30).

Tel. 338.1118108, 338.8771096. E-mail: info@musicagolfodianese.it. Sito: www.musicagolfodianese.it (Facebook Estate Musicale Dianese)

Martedì 11 agosto

3) Omaggio a Ennio Morricone

Le più belle colonne sonore dei film di tutti i tempi

Prezzo dei biglietti: 20 euro (platea) e 15 euro (laterali)

Domenica 16 agosto

4) I Tre Tenori - Omaggio a Luciano Pavarotti

Concerto dedicato all'indimenticabile tenore modenese

Prezzo del biglietto (posto unico): 15 euro

Giovedì 20 agosto

5) Gran Galà dell'Operetta

Le arie e i duetti più famosi

Prezzo del biglietto (posto unico): 15 euro

Giovedì 27 agosto

6) Omaggio a Napoli

Viaggio tra note e poesie del Sud

Prezzo del biglietto (posto unico): 15 euro

Spettacolo già effettuati

Sabato 25 luglio

1) Galà della Lirica - Premio Città di Diano Marina a Renata Scotto

Riconoscimento alla carriera e concerto con Linda Campanella (soprano) e Matteo Peirone (basso)

Giovedì 6 agosto

2) Gabriele Cirilli in "Mi piace... di più"

Spettacolo del noto attore comico, a cura di G. Cirilli, M. De Luca, G. Ganzerli e G. Giugliarelli