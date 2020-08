Sanremo: convalidato l’arresto di Alessio Stamilla, attesa per oggi la decisione sulla concessione dei domiciliari

È stato convalidato questa mattina in tribunale a Imperia l’arresto di Alessio Stamilla, l'ex calciatore professionista e attualmente imprenditore sanremese arrestato mercoledì con addosso 100 grammi di cocaina (leggi la notizia cliccando QUI).

Stamilla, incensurato e molto conosciuto e apprezzato in città, è stato arrestato dai Carabinieri che lo hanno sorpreso sul lungomare Vittorio Emanuele. la notizia del suo fermo ha scosso tutti coloro che lo conoscevano e lo hanno sempre stimato sia per la sua lunga carriera nel mondo del calcio che, poi, per le attività che ha gestito in città.

Di fronte al giudice Anna Bonsignorio e al PM Luca Scorza Azzarà, gli avvocati Alessandro Mager e Alessandro Sindoni hanno presentato per il loro assistito la richiesta dei domiciliari come misura cautelare alternativa alla attuale reclusione nel carcere di Valle Armea. La decisione in merito è attesa nelle prossime ore.