Imperia: domani mattina in via XX Settembre raccolta firme per la lista civica 'Base Costituzionale'

Domani, dalle 9.30 alle 12.30 in via XX Settembre angolo Via Cascione ad Imperia, si terrà una raccolta firme promossa dalla lista civica ‘Base Costituzionale’ per consentire la sua corsa alle prossime elezioni regionali.

Sarà presente la candidata Presidente Marika Cassimatis. La lista, coordinamento di comitati civici e attivisti che operano in diversi ambiti dei diritti civili e ambientali, non riceve alcun finanziamento esterno e non ha alcun appoggio politico: si prefigge di promuovere in maniera indipendente le istanze dei cittadini presso le sedi istituzionali, per fare breccia nella politica preconfezionata e cementificata che caratterizza lo scenario politico regionale, già visto e risaputo.

“Per rompere il muro di gomma della realpolitik ligure – dicono dalla lista - vieni a firmare e conoscere i temi politici che uniti potremmo portare avanti, per affrontare le difficili sfide del prossimo futuro, con una visione organica e propositiva del nostro territorio”.