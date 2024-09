Mercatino e bancarelle di Halloween 2024, il Comune di Triora 'taglia' il costo di partecipazione

Buone notizie per venditori ambulanti, artigiani e “stregoni”. Il Comune di Triora, in virtù del generale momento di crisi e difficoltà economica e finanziaria, ha deciso di ridurre del 50% il canone di iscrizione per le bancarelle che hanno già aderito o aderiranno ai mercatini di Halloween.



Ricordandovi che la scadenza per aderire all’iniziativa scade il prossimo 30 settembre, si specifica, che grazie a questa revisione, il costo per gli artigiani (bancarelle non alimentari) per partecipare al mercatino di Halloween che si terrà nelle giornate del 31 ottobre e del 1 novembre sarà di 70 euro totali.



L’amministrazione comunale ci tiene a sottolineare che si tratta di un primo e importante passo per aprire uno stabile tavolo di confronto con gli artigiani e gli artisti di strada, parte integrante e fondamentale di tante nostre importanti manifestazioni.



Troverete tutte le informazioni e il bando sul sito del comune di Triora www.comune.triora.im.it