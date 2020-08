Coronavirus: calano oggi i casi di Covid in Regione e Provincia, a Pigna 3 nuovi positivi familiari dei rientrati da Parigi

Scendono quest'oggi in Liguria i positivi al Covid-19. Sono 1.140 casi, 9 in meno di ieri e calano anche nella nostra provincia, con 68 persone ancora positive, ma 4 in meno di ieri. In totale i tamponi effettuati sono 195.342 (+1.623). Dall’inizio dell’emergenza il totale dei casi positivi (compresi i guariti con due test negativi e i deceduti) sono 10.250 (+7), il totale del casi positivi individuati da test di screening sono 1.325 (+10), mentre il totale dei casi positivi in pazienti sintomatici è di 8.925 (-3).

I casi positivi per singola provincia

Imperia 68 (-4)

Savona 134 (-4)

Genova 756 (-1)

La Spezia 28 (-)

Residenti fuori regione/estero 51

Altro/in fase di verifica 103

Ospedalizzati in Liguria 18 (-4)

Asl 1 - 5 (-2)

Asl 2 - 4 (-1)

Galliera - 3 (-)

Asl 3 - 3 (-)

Asl 4 - 2 (-)

Asl 5 - 1 (-1)

Isolamento domiciliare 189 (+11)

Totale guariti (negativi in due test consecutivi) 7.542 (+16)

Decessi 1.568 (-)



Sorveglianza attiva in Liguria 642 (+30)

Asl 1 - 25 (+9)

Asl 2 - 124 (-14)

Asl 3 - 244 (+9)

Asl 4 - 89 (+2)

Asl 5 - 157 (+2)

Cluster di Savona: Il cluster di Savona risulta circoscritto e in fase di esaurimento e anche oggi non si rilevano nuovi casi positivi.

Oggi i 7 casi positivi si riferiscono a: 3 famigliari di caso confermato (rientro da Parigi) Asl 1, a Pigna nella nostra provincia. Tutti lavorano in un ristorante ora chiuso, in corso attività ed indagini epidemiologiche. Due di Asl 2 contatti di caso, uno da PS Galliera e uno in Asl 5 da attività ambulatoriale.