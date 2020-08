Sabato la Milano-Sanremo: ecco i divieti, le limitazioni al traffico e un chiaro appello “Non usate l’auto” (Video)

Mancano tre giorni all’arrivo della Milano-Sanremo in via Roma. Un’edizione a dir poco travagliata, spostata per la prima volta in piena estate a causa dell’emergenza covid-19 e che vedrà il divieto alla presenza di pubblico sia sul tracciato che all’arrivo.

Dopo la pubblicazione dell’ordinanza che vieta assembramenti sul percorso, questa mattina l’amministrazione comunale ha presentato insieme al comando di Polizia Locale tutti i divieti e le limitazioni al traffico che interesseranno la città l’8 agosto. Un disagio non da poco nel cuore dell’estate, per questo un appello chiaro arriva da Comune e organizzatori a turisti e residenti: “Sabato non usate l’auto”.

Le disposizioni sono state presentate questa mattina in Comune a Sanremo dal vice sindaco Alessandro Sindoni e dal comandante della Polizia Municipale, Claudio Frattarola, oltre agli assessori Mauro Menozzi e Massimo Donzella e al consigliere comunale Giuseppe Faraldi.

Per limitare i disagi in centro è stato anche deciso il discusso annullamento del mercato del sabato, ma si teme che in molti possano riversarsi per le strade usando l’auto anche per piccoli spostamenti come da cattiva e consolidata abitudine. L'assessore Menozzi ha garantito che sarà trovato il modo di recuperare la data, mentre si sta sempre lavorando per riportare i banchi definitivamente in piazza Eroi.

Il vice sindaco Sindoni ha sottolineato l'importanza dell'evento come prima grande occasione di visibilità internazionale dopo l'emergenza covid-19, mentre l'assessore Donzella ha valorizzato il grande lavoro svolto dagli uffici per mettere nero su bianco le ordinanze che saranno in vigore già da domani.

Il comandante Frattarola, nell'illustrare le chiusure e le limitazioni, ha anche annunciato che saranno affissi nelle spiagge cartelli informativi per avvisare i bagnanti sui tragitti da evitare nel ritorno a casa. Per diffondere i messaggi informativi sarà utilizzata anche la filodiffusione di via Matteotti.

In totale saranno circa 100 le unità di Comune, Polizia Locale e Protezione Civile impegnate sul territorio.

Sarà allestita anche una cosiddetta 'bolla' in piazzale Dapporto dove si raduneranno i pullman delle squadre e si ritroveranno i ciclisti a fine gara. In virtù delle norme in vigore, non sarà possibile accedere all'interno della 'bolla'.

Le interviste

Ecco i divieti e le limitazioni in vigore:



Corso Mombello superiore (lato ponente) e (lato levante - corsia di ponente)

Divieto di transito e di sosta dalle 8 del 6 alle 23 dell'8 fino allo smontaggio delle strutture



Corso Mombello superiore (corsia di levante) è transitabile soltanto con direzione mare-monte



Corso Mombello superiore (corsia levante)

Divieto di transito dalle 12 del 7 alle 23 dell'8



Corso Mombello inferiore (carreggiata a ponente)

Divieto di transito dalle 12 del 7 alle 23 dell'8



Via Feraldi

Senso unico di marcia con direzione mare-monte dalle 8 del 6 alle 12 del 7

Divieto di transito dalle 12 del 7 alle 23 dell'8



Via Nino Bixio ponente

Lato monte (da via Verdi a corso Mombello) escluso aree sosta Giudice di Pace e disabili divieto di sosta dalle 6 del 7 alle 21 dell'8

Lato mare (da via Verdi a via Carli) divieto di sosta dalle 6 alle 21 dell'8



Via Gran Torino lato mare (Pian di Poma)

Divieto di sosta dalle 12 del 7 alle 21 dell'8



Via Nino Bixio ponente lato mare (da via Verdi a via Carli)

Divieto di sosta dalle 6 del 7 alle 21 dell'8





I DIVIETI DI SABATO 8 AGOSTO



Via Roma comprese le traverse che si immettono in via Roma

Divieto di transito dall'1 alle 23

Percorsi alternativi: i veicoli provenienti da ponente e diretti a levante potranno transitare in via Nino Bixio

I veicoli provenienti da levante e diretti a ponente potranno transitare sulla zona portuale

Via Roma

Divieto di sosta dalle 00 alle 23

Via Asquasciati lato levante (da uscita parcheggio a intersezione via Roma)

Via Roma tratto antistante l'autoparcheggio prospiciente stazione degli autobus sulla corsia di svolta continua per piazza Colombo

Divieto di transito e sosta dalle 00 alle 23



Corso Mombello inferiore (carreggiata di levante)

Divieto di transito e sosta dalle 00 alle 23



Corso Imperatrice (da hotel Lolli a hotel Royal)

Largo Nuvoloni

Divieto di Sosta dalle 6 alle 24



Piazzale Carlo Dapporto

Divieto di transito e sosta dalle 6 alle 21



Divieto di sosta con rimozione forzata dalle 6 alle 21 su ambo i lati di: via Duca D'Aosta, via Grossi Bianchi, parte iniziale di via Firenze, piazza Libertà, via Val D'Olivi, corso Cavallotti, rondò Garibaldi, via Fiume, corso Orazio Raimondo (escluso il tratto da via Fratti a via Ruffini), via Nino Bixio, via Gioberti, via Carli inferiore, giardini Vittorio Veneto.



Sospensione temporanea della circolazione su via Nino Bixio dalle 17 a fine manifestazione

Dalle 17 alle 19 su: corso Cavallotti, rondò Garibaldi, via Fiume, corso Orazio Raimondo, sulle traverse nel punto in cui esse insistono su corso Cavallotti, rondò Garibaldi, via Fiume e corso Orazio Raimondo.



Sarà sospesa anche la circolazione dalle 16 a fine corsa nei tratti di via Duca D'aosta, piazza Libertà, via Grossi Bianchi e via Val D'Olivi a Poggio.