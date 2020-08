Divieto di assembramenti per la Milano-Sanremo: il sindaco Alberto Biancheri firma l’ordinanza

Manca sempre meno alla 111ª edizione della Milano-Sanremo e l'amministrazione della Città dei Fiori corre ai ripari per evitare situazioni spiacevoli e potenzialmente pericolose il giorno della gara. Ogni anno sono molti gli appassionati che si riversano sulle strade per tifare ed emozionarsi al passaggio della carovana, specie sulla spettacolare e decisiva salita del Poggio, ma quest'anno non sarà possibile.

Il sindaco Alberto Biancheri ha firmato nelle scorse ore l'ordinanza con la quale si vietano gli assembramenti sul territorio comunale in occasione della gara.

Inoltre il sindaco Biancheri ha anche invitato RCS Sport, organizzatore dell'evento, ad “adottare tutte le misure necessarie e idonee a garantire il rispetto delle norme in vigore, in particolare l’assenza di pubblico e il rispetto dei protocolli emanati dalla Federazione Ciclistica Italiana”.