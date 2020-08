Sanremo: il parcheggio del Palafiori riaprirà sabato per la Milano-Sanremo, in servizio personale anti incendio 24 ore su 24

Dopo il principio di incendio sabato scorso, il Comune aveva optato per una chiusura a tempo indeterminato del parcheggio del Palafiori. Una soluzione dovuta che, però, sta causando più di qualche disagio in centro, specie in alta stagione. Molte anche le preoccupazioni in vista della Milano-Sanremo di sabato e, proprio per questo, l’amministrazione e gli uffici sono al lavoro per riaprire prima dell’8.

“C’è stato un incontro tecnico, si sta lavorando per l’apertura entro sabato per la Milano-Sanremo e la soluzione è quella di far presidiare il Palafiori 24 ore su 24 da personale abilitato per l’anti incendio - ha dichiarato ai nostri microfoni l’assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Donzella - per salvare la stagione e garantire un parcheggio strategico alla città, posticiperemo al 15 settembre i lavori che erano già stati appaltati e che stavano per iniziare. Sarà un’ordinanza a tempo determinato”.

Resta ora da capire quando effettivamente riaprirà il Palafiori. Le intenzioni dell’amministrazione sono di renderlo disponibile per la Milano-Sanremo, quando al proprio interno viene anche allestita la sala stampa della gara. Ma potrebbe essere utile anche una riapertura già da venerdì per l’arrivo dei turisti attesi nel weekend.