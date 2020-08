Incidente mortale sul Colle di Nava: schianto tra auto e camion, muore il 64enne alla guida della vettura

Gravissimo incidente stradale, poco fa, tra Ceva e Nucetto, ai “Rocchini” di Ceva, lungo la stradale statale 28 “del Colle di Nava”.Coinvolte un’auto – una Fiat 500 - e un mezzo pesante, in uno scontro violentissimo.



Nel sinistro, la persona alla guida della “500”, C.D., classe 1956, è morta sul posto, e l’equipe del 118 non ha potuto far altro che constatarne il decesso.Sul posto, oltre alle ambulanze del 118, anche i Vigili del fuoco ed i Carabinieri. Forti rallentamenti alla circolazione, dal momento che è stata disposta la chiusura della Statale.