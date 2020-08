Cervo: le splendide foto di Marcello Nan al 'quasi Plenilunio' di ieri, oggi la fase più alta alle 18

Nella gallery alcuni scatti del ‘quasi-plenilunio’ di ieri sera ripresi dall'osservatorio privilegiato di Cervo, ieri sera. In effetti l’apice del Plenilunio del mese di agosto 2020 avverrà nel pomeriggio di oggi, alle 17.59 italiane nel segno dell’Acquario. Ma, viste le previsioni del tempo, non s sa ancora se sarà possibile vedere questo spettacolo al di là delle nuvole.

Come è noto le fasi lunari si originano dall'interazione tra i movimenti del sole, della luna e della terra. In un anno la luna realizza tredici giri attorno alla Terra, cioè tredici lunazioni. Ogni lunazione dura circa 28 giorni. Normalmente, distinguiamo quattro tipi di fasi lunari, che sono la Luna Nuova, la Luna Crescente, la Luna Piena e la Luna Calante. La Luna ha una forte influenza sulla Terra. Un esempio è la marea del mare, che sale e scende di diversi metri durante la fase di Luna Piena. L’organismo dell'uomo è composto in gran parte di acqua, è comprensibile quindi che Luna abbia degli effetti diretti anche sul nostro organismo.

Dicono gli astrologi che nella fase di Luna Piena si raccoglie ciò che si è seminato durante la Luna Nuova. Se abbiamo agito positivamente e con intelligenza durante la fase di Luna Nuova, nella la fase di Luna Piena, raccoglieremo i primi frutti. Possiamo considerare questa fase come una ricompensa, abbiamo la certezza di essere sulla strada giusta, quella che ci porterà al successo.

Invece, se siamo stati indolenti e poco reattivi, o se abbiamo preso le decisioni sbagliate durante la fase della Luna Piena ci sarà un momento di maggiore consapevolezza durante il quale verremo a conoscenza dei nostri errori; sarà un momento di crisi che ci permetterà di orientare meglio le nostre azioni per il futuro.