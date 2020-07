Coronavirus: mentre a livello nazionale i casi salgono nella nostra regione tornano a calare nuovamente, due casi (non residenti) in Asl 1

Prosegue il su e giù dei casi positivi al Covid-19 (esclusi i guariti con due test negativi e i deceduti) nella nostra regione. Quest'oggi ammonta a 1.148 (4 in meno rispetto a ieri). Il totale dei casi dall’inizio dell’emergenza (compresi i guariti con due test negativi e i deceduti) sono 10.214 (+4). Sono arrivati a 189.022 i tamponi eseguiti, 1.555 in più di ieri.

I casi positivi individuati da test di screening sono 1.296 (7 in più di ieri), mentre il totale dei casi positivi in pazienti sintomatici è di 8.918 (-3). Per quanto riguarda la provincia di Imperia, è stazionario il numero dei positivi, 76 così come il numero degli ospedalizzati (6) mentre calano ancora quello dei pazienti in sorveglianza attiva, oggi a quota 15 (-9 rispetto a ieri).

Il bollettino odierno contiene 4 tamponi positivi, distribuiti nei territori dell’Asl 1, Asl 2 e Asl 3 che sono stati rilevati grazie all’attività di screening svolta dal sistema sanitario ligure. Due casi sono stati riscontranti in Asl 1 e sono relativi a persone non residenti in Liguria, un caso asintomatico è in Asl 2 e un caso sintomatico è in Asl 3.

I casi per provincia di residenza

Imperia 76 (-)

Savona 139 (-4)

La Spezia 27 (-)

Genova 750 (-2)

Residenti fuori regione/estero 52

Altro/in fase di verifica 104

Ospedalizzati 27 nessuno in terapia intensiva (-3)

Asl 1 - 6 (-)

Asl 2 - 4 (-)

Policlinico San Martino -1 (-)

Asl 3 - 3 (-2)

Asl 4 - 3 (-)

Asl 5 - 2 (-)

Isolamento domiciliare 181 (+6)

Totale guariti (negativi in due test consecutivi) 7.499 (+7)

Deceduti 1.566 (0)

Sorveglianza attiva

Asl 1 - 15 (-9)

Asl 2 - 251 (-93)

Asl 3 - 225 (+1)

Asl 4 - 83 (+4)

Asl 5 - 161 (+7)

Cluster di Savona: sono 74 i positivi correlati e nessun caso nella giornata di oggi. In totale sono 61 i clienti del ristorante o loro contatti risultati positivi, a cui si aggiungono 10 dipendenti e tre operatori sanitari dell’Asl2 contatti di altri operatori sanitari clienti. Restano tre i ricoverati: due in ospedale, in buone condizioni, e uno nella residenza protetta “Casa del Clero” ad Albenga.