Sanremo: velocità di auto e moto nelle vie del centro e della periferia, interviene un altro lettore

Un altro nostro lettore, D.L., ci ha scritto in relazione alla velocità di motocicli e ciclomotori, sia nelle vie del centro, ma più nello specifico in via Giovanni Borea e via San Francesco dove c’è un autovelox:

“Soprattutto nelle ore notturne, infatti, si sentono rombare motori che mettono a repentaglio l'incolumità delle persone e disturbano la quiete pubblica in una zona dove è sito l'ospedale e l'uscita dell'Aurelia Bis ed il traffico di mezzi di soccorso è intenso. Sembra ormai che sugli scarichi ed i limiti di emissione di decibel ci sia stata una totale assenza di controllo. Non sono rari gli incidenti in quella zona e che se ne verifichino di mortali è solo questione di tempo se non si agisce in qualche modo”.