Coronavirus: focus su presente e futuro con il direttore generale Asl1 Prioli “In provincia situazione sotto controllo, siamo pronti ad affrontare anche un eventuale ritorno” (Video)

Mentre l’estate 2020 entra nel vivo è il momento dei bilanci anche per l’Asl1 dopo mesi di lotta contro la diffusione del Coronavirus. Sono state settimane difficili per tutto il personale sanitario in prima linea nell’arginare la pandemia che ha portato via molte vite anche in provincia di Imperia. Abbiamo quindi fatto il punto con Marco Damonte Prioli, direttore generale Asl1, per stilare un primo bilancio dell’estate con un occhio sempre teso al futuro.

Le dichiarazioni di Marco Damonte Prioli

“Siamo in una situazione stabile con un numero di ricoverati che oscilla dalle 6 alle 8 unità - dichiara ai nostri microfoni Marco Damonte Prioli - sono ricoveri da lungodegenze, cittadini che hanno necessità di cure lunghe nel tempo. Ci sono alcuni focolai che si manifestano sul territorio ma tempestivamente riusciamo a individuarli e circoscriverli”.

“In provincia di Imperia la situazione è sotto controllo, i focolai sono stati gestiti in modo rapido - conclude Damonte Prioli - siamo pronti anche ad affrontare un eventuale ritorno che, però, stando agli attuali numeri non è ancora all’orizzonte”.