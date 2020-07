Paolo Strescino nominato responsabile provinciale per le elezioni regionali di Fratelli d’Italia

“La corsa per le elezioni regionali è ormai cominciata e visto il dichiarato ambizioso obiettivo del nostro partito di essere il secondo della coalizione, è necessario impegnare con la massima efficacia le persone che hanno voglia di spendere la loro competenza e capacità nell’interesse di Fratelli d’Italia”. A dirlo è l’avvocato Fabrizio Cravero di FdI che spiega: “In qualità di Portavoce Provinciale e con l’accordo del coordinamento regionale si è pertanto proceduto alla nomina di Paolo Strescino quale responsabile provinciale per le elezioni regionali per procedere speditamente per ottenere un grandioso risultato in questo poco più di un mese e mezzo che ci divide dal voto”.

“Paolo Strescino, volto noto della Politica Imperiese, ha con me militato in Azione Giovani contribuendo alla crescita di un movimento giovanile che vede oggi, quale espressione di quei giovani così caparbiamente impegnati nella Politica con la P maiuscola, Giorgia Meloni leader di un partito che non solo cresce costantemente nei consensi, ma che è percepito dai cittadini e dagli elettori come quello più vicino a loro e coerente da sempre con le proprie scelte politiche. Buon lavoro a Paolo - conclude Cravero -, con il quale collaborerò a stretto contatto per confermare i dati che ci hanno visto sempre come la miglior provincia ligure da quando Fratelli d’Italia è nata nel lontano 2012, sperando di centrare l’obiettivo di eleggere i nostri candidati provinciali nel Consiglio Regionale Ligure”.