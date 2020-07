Ventimiglia: questa sera la pratica Dimar in Consiglio comunale, alcuni Consiglieri di maggioranza potrebbero non votarla

Non sarà una passeggiata di salute il passaggio della pratica Dimar, che dovrebbe essere discussa questa sera in Consiglio comunale a Ventimiglia. Usiamo il condizionale perché, viste le ultime dichiarazioni che sono emerse sia dall’opposizione ma anche dalla maggioranza, non è da escludere che in extremis possa essere ritirata nuovamente.

Il Consiglio di stasera doveva essere incentrato sugli equilibri di bilancio ma, una volta chiesto da tutti i capigruppo, il Presidente del Consiglio comunale Andrea Spinosi ha inserito anche la pratica del centro commerciale che dovrebbe sorgere nella zona di Bevera. Dopo i dubbi espressi dalla Confesercenti e la sospensione del rilascio di autorizzazioni per grandi superfici di vendita della Regione, la situazione si è ulteriormente ingarbugliata.

Mentre il Consigliere di maggioranza Isnardi sarebbe intenzionato a non votare la pratica, anche nel gruppo della Lega ci sono pareri discordanti all’interno e potrebbero arrivare anche franchi tiratori che avrebbero preparato voti contrari. Con l’opposizione che ovviamente sarà sulle barricate, potrebbe trovare ‘sponda’ sul alcuni consiglieri di maggioranza.

Alle 19, due ore prima del Consiglio, è prevista una riunione del gruppo della Lega durante la quale il partito del carroccio deciderà il da farsi, anche se in un altro incontro della scorsa settimana, l’intenzione era quella di votarla favorevolmente. Una pratica che, comunque, continua a far discutere a Ventimiglia.