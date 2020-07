Consiglio e Pedante (Fratelli d’Italia Sanremo): grande partecipazione ed entusiasmo alla seconda riunione del direttivo dipartimenti di Fratelli d’Italia

Il portavoce cittadino di Fratelli d’Italia di Sanremo Antonino Consiglio e il suo vice Graziano Pedante hanno convocato il direttivo dipartimenti che si è riunito per la seconda volta ieri sera. Alla riunione erano presenti i rappresentanti di tutti i dipartimenti, l’Assessore regionale Gianni Berrino ed il capogruppo in Comune Luca Lombardi.

"Alla riunione – spiega il portavoce Antonino Consiglio – hanno partecipato, rispettando tutte le misure di sicurezza, circa 40 persone che si sono confrontate in un clima sereno e costruttivo. Dopo che sono state date tutte le indicazioni circa il funzionamento e la gestione dei dipartimenti, ciascuno dei presenti ha dato il proprio contributo esponendo proposte e suggerendo diverse azioni da intraprendere a livello territoriale nei vari settori di competenza che vanno dalle attività produttive, al turismo, al sociale, all’istruzione, all’occupazione. Nel corso della riunione sono stati affrontate anche tematiche legate alla politica nazionale ma soprattutto locale".

"Grande partecipazione e grande entusiasmo – continua il vice portavoce Graziano Pedante - da parte di tutti i presenti che hanno dimostrato di volersi impegnare al massimo per il bene della comunità ma anche per far crescere il partito".

"A tal proposito – concludono Consiglio e Pedante – ci fa piacere sottolineare che tante sono le persone che continuano ad avvicinarsi a Fratelli d’Italia e chiedono di entrare a farne parte attivamente".