Incidente stradale, questo pomeriggio poco dopo le 13 nella zona di Carpasio. Secondo una prima ricostruzione, un’auto con a bordo alcuni stranieri è uscita fuori strada per cause ancora in via d’accertamento.

Ad avere la peggio un uomo che era a bordo dell’auto e, per il quale, è stato chiesto l’intervento dell’elisoccorso ‘Grifo’ partito da Albenga. L’uomo è stato portato in codice giallo di media gravità, a causa di un trauma cranico, all’ospedale ‘Santa Corona’ di Albenga.