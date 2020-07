Buone notizie sugli ultimi casi: negativi i dipendenti di 'Enea' a Sanremo e dello stabilimento di Arma di Taggia

Sono risultati negativi al tampone Covid-19 i tre dipendenti dell’attività commerciale al dettaglio di Sanremo chiusa ieri a seguito del riscontro di positività al Covid-19 di uno dei lavoratori, ricoverato nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale di Sanremo.

In quanto contatti stretti di caso positivo, i tre dipendenti, come da protocollo, osserveranno l’isolamento domiciliare obbligatorio per 14 giorni. Al termine del periodo di quarantena verranno sottoposti nuovamente a tampone da parte della Struttura di Igiene e Sanità Pubblica di Asl 1 Imperiese. L’attività commerciale è stata temporaneamente chiusa per intervento di sanificazione.

Intanto un giovane lavoratore, impiegato in uno stabilimento balneare di Arma di Taggia, è stato trasportato questa mattina al Pronto Soccorso di Sanremo come caso sospetto Covid-19 per sintomatologia. L’uomo è stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso e l’esito del tampone per Covid-19 è risultato negativo. Non verranno applicati, di conseguenza ulteriori provvedimenti sanitari.