Ventimiglia: riunione del Comitato Peba con l'Amministrazione, al via un progetto comune per migliorare la città

Buone notizie per un cambio deciso di rotta sulle barriere architettoniche a Ventimiglia, dopo il rinnovo delle cariche in seno al Comitato PEBA, del quale è stato eletto Ernesto Basso dell’associazione ‘Amici dei Disabili’.

Alla riunione erano presenti, oltre a Basso anche: Saverio Di Bari (Amici dei Disabili), Cesare Longordo (Unione Italiana Ciechi), Francesco Fontana (Presidente Consulta Handicap Imperia), Monica Bonnelli (Servizi Sociale), l’Assessore Mabel Riolfo ed il Consigliere di maggioranza Eleonora Palmero.

“Prima di accettare la carica – ha detto Ernesto Basso - ho chiesto il rispetto di non spostare, creare o cancellare stalli per i disabili senza il parere della commissione, in riferimento al disastro che ha provocato l'amministrazione per i posti di via Repubblica”. Nel corso della riunione è stato deciso di visionare il piano di viabilità e accessibilità che gli uffici tecnici sta predisponendo ma anche tutti i futuri progetti (anche il prolungamento della ciclabile), che dovranno passare al vaglio delle commissione.

Altro punto importante che è stato sollevato nella riunione, quello delle disabilità sensoriali ovvero per non vedenti e non udenti. Tutti i partecipanti del Comitato hanno confermato di voler trovare le soluzioni più idonee per chi purtroppo ha delle disabilità. “E’ importante – ha sottolineato il Presidente Ernesto Basso – avere un interlocutore per segnalare le problematiche e, di conseguenza, risolverle. A breve l’Amministrazione avviserà la cittadinanza, affinchè possa prendere visione delle novità e dei progetti del Comitato nel prossimo futuro”.