Ospedaletti: convocato per lunedì prossimo il Consiglio comunale, due pratiche immobiliari all'ordine del giorno

E’ stato convocato per il prossimo lunedì il Consiglio Comunale di Ospedaletti. Tra i vari punti, all’ordine del giorno figurano anche due pratiche immobiliari. Una riguarda l'acquisizione a patrimonio comunale dell'immobile a levante dell'ex scalo merci che comprende parcheggi a rotazione del 'Comparto 1'.

L'altra pratica è quella inerente l'acquisto dell'ex sedime ferroviario ubicato nel territorio comunale di Ospedaletti di proprietà della società Area 24 Spa in liquidazione. Si tratta di un passaggio dovuto per l'approvazione in Consiglio Comunale, precedente l'atto ufficiale di compravendita tra le due parti.