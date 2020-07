Liguria: legge elettorale, Toti "Un presente nuovo che supera il passato per un futuro migliore"

“Il simbolo della Liguria che cambia! Dopo più di 10 anni di tentativi mai riusciti, oggi i partiti rinunciano a nominare i propri rappresentanti e la nostra regione avrà anche una preferenza di genere, per le tante donne che vogliono dare alla politica il proprio contributo, di cui abbiamo tanto bisogno".



Così scrive il Presidente Toti sulla sua pagina Facebook in merito alla Legge Elettorale che comporterà per le prossime elezioni regionali, l'abolizione del Listino e l'inserimento della parità di genere."Un bel segnale che dimostra come in Liguria, dopo 5 anni di trasformazioni profonde, qualcosa sia cambiato davvero. - conclude Giovanni Toti - Lo avevamo chiesto da sempre, finalmente tutti i partiti in consiglio regionale hanno colto questo spirito di novità e cambiamento. Un presente nuovo che inizia superando il passato per costruire un futuro migliore!”.