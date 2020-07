Genova: viabilità e problemi, dopo la visita del ministro De Micheli, Italia Viva "La Liguria chiede risposte e non lezioncine"

"La Liguria chiede risposte e non lezioncine. Le risposte che il Ministro De Micheli ha oggi fornito sono largamente insoddisfacenti".



Questo il pensiero del coordinamento regionale di Italia Viva dopo la visita a Genova del Ministro De Micheli, le sue dichiarazioni sui disagi legati ad autostrade, hanno generato aspre polemiche. "Le categorie economiche oggi ricevute, che protestavano in maniera sacrosanta, per i ripetuti blocchi stradali a cui assistiamo da settimane non possono ricevere risposte evasive, e che minimizzano il problema. Siamo tutti felici che il Ministro non abbia trovato coda oggi, ma per chi, cittadini e lavoratori, è rimasto intrappolato ripetutamente per ore in autostrada una rivendicazione del genere non può che suonare come liquidatoria e quasi offensiva" - affermano da Italia Viva.

"Una regione intera è prigioniera dei lavori e dei blocchi autostradali da settimane, operatori portuali dirottano le navi verso altri porti, migliaia di persone rinunciano a venire in Liguria per brevi vacanze, migliaia di cittadini tardano ad arrivare al lavoro. Tutto ciò merita più comprensione, più attenzione, e risposte serie e verificabili. Tutto ciò da ulteriore voce anche a chi, e pensiamo in primo luogo ad un assente Presidente della Regione, ha serie corresponsabilità nel disastro di queste settimane" - concludono dal coordinamento regionale del partito.

Sui problemi legati alla viabilità in Liguria, intervengono anche i coordinatori della provincia di Imperia, Valerio Ferrari e Patrizia Acquista: "In questo senso ci sono candidati e forse politiche che hanno ancora dei dubbi sulla realizzazione della Gronda, da parte nostra non abbiamo dubbi è un'opera fondamentale che, se fosse già realizzata, avrebbe permesso alla nostra Liguria di sopportare questo difficile periodo di cantieri e verifica infrastrutturali".



"È notizia di oggi che il Senato ha approvato una mozione di maggioranza contenente numerosi interventi, proposti da Italia Viva, che vanno in favore di una immediata apertura di cantieri fondamentali per il territorio e il sistema portuale liguri come la ripartenza della "Gronda di Genova", nonché dell'immediata conclusione dei blocchi stradali che attualmente congestionano il traffico in tutta la Regione" - concludono Ferrari e Acquista.