Sanremo: sabato a La Fenice la presentazione del libro "L'Apocalisse di Giovanni alla luce dell'insegnamento di René Guénon"

L’evento si svolgerà all’aperto nel rispetto delle norme anticovid per garantire la sicurezza dei partecipanti. L’autore sarà introdotto da Fabio La Cola, in arte Freddy Colt, musicista e saggista, patron delle Edizioni Lo Studiolo.



"In questo volume Sergio Castellino mette in evidenza l'unità di fondo di tutte le Tradizioni, a partire dalle Sacre Scritture del Cristianesimo, ma anche dell’Ebraismo, dell’Islam e dell’Induismo, così come le ha esposte, in maniera magistrale in vari saggi, testi ed articoli, quel René Guénon sommo interprete dei contenuti della Tradizione Universale. Un interessante ed accurato parallelismo tra il testo dell'Apocalisse e vari testi tratti dalle opere di René Guénon, ottima fonte di meditazione. Sergio Castellino insegna Scienze Naturali presso il Liceo Cassini di Sanremo, ha 61 anni ed è alla prima pubblicazione come curatore; da molti anni si interessa di Tradizione nelle sue varie accezioni, specie attraverso le opere di René Guénon e Ananda Kentish Coomaraswamy" - spiegano gli organizzatori.